Девятый этап Дакара-2017 отменили из-за оползня

Организаторы Дакара приняли решение отменить девятый этап ралли-рейда из-за схода оползня в Аргентине

Оползень был вызван дождями и ветрами, прошедшими накануне, сообщает «Сегодня».

Ранее из-за непогоды были сокращены пятый и седьмой этап, а шестой и вовсе отменен.

Напомним, что ралли Дакар-2017 проходит со 2 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины.

Финишируют гонщики 14 января в Буэнос-Айресе.

Фото: Авторевю