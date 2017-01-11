Девятый этап Дакара-2017 отменили из-за оползня

Организаторы Дакара приняли решение отменить девятый этап ралли-рейда из-за схода оползня в Аргентине
Оползень был вызван дождями и ветрами, прошедшими накануне, сообщает «Сегодня».
Ранее из-за непогоды были сокращены пятый и седьмой этап, а шестой и вовсе отменен.
Напомним, что ралли Дакар-2017 проходит со 2 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины.
Финишируют гонщики 14 января в Буэнос-Айресе.
Фото: Авторевю
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