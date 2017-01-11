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Спорт

НБА. «Кливленд» и «Лейкерс» потерпели поражения + ВИДЕО

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Результаты последних игр в регулярном чемпионате НБА

В матчах регулярного чемпионата НБА, «Лейкерс» был разгромлен «Портлендом», а «Кливленд проиграл «Юте».

«Кливленд Кавальерс» несмотря на все старания Леброна Джеймса на площадке проиграл сопернику из штата Юта. Встреча проходила на «Вивинт Смарт Хоум Арене" в Солт-Лейк-Сити и завершилась со счетом 100:92 в пользу хозяев. 

В команде победивших самым результативным игроком стал Гордон Хэйворд, на его счету 28 набранных очков. Также Родни Худа, занес себе в актив 18 очков, а Руди Гобер совершил дабл-дабл - 11 очков, 14 подборов. В составе «Кавальерс» лучшими были Леброн Джеймс - 29 очков, Кайри Ирвинг - 20 набранных пунктов и Тристан Томпсон 12 очков, 12 подборов. 

Несмотря на проигрыш, «Кливленд Кавальерс» остается лидером Восточной конференции.

Виедообзор матча вашему вниманию:

 

«Портленд Трэйл Блэйзерс» уверенно переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» в игре регулярного чемпионата НБА. Матч проходил на паркете «Стэйплс-центра» в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 108 на 87 в пользу гостей.

В составе «Портленда» наиболее результативным стал Си Джей Макколум, на его счету 25 набранных очков, также 20 очков вписал в свой актив Дэмьен Лиллард.

За хозяев отметился Луол Денг - 14 очков и на 11 очков набросал Брэндон Ингрэм. Россиянин Тимофей Мозгов, защищающий цвета «Лос-Анджелес Лейкерс», отыграл на площадке 20 минут за это время успел набрать 8 очков, сделать 2 подбора и 1 блок-шот.

Видеообзор встречи вашему вниманию:

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Теги: баскетбол, НБА, регулярный чемпионат, Лейкерс, Юта Джаз

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