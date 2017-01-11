Украинские боксеры проведут бои в один день

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко проведет свой следующий бой не 25 марта, как планировалось ранее, а 15 апреля

Об этом сообщил боксерский инсайдер Дэн Рафаэль, сообщает «Сегодня».

Как сказал в комментарии Рафаэлю промоутер Ломаченко Боб Арум, апрельский бой украинца может пройти в казино MGM National Harbor а восточном побережье США.

В рамках этого же вечера бокса на ринг выйдет и перспективный украинский полутяжеовес Александр Гвоздик.

Имена соперников Ломаченко и Гвоздика будут объявлены позже.

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