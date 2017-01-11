УЕФА отстранил сербский клуб от еврокубков

Арбитражная палата комитета УЕФА по финансовому контролю клубов отстранила белградский «Партизан» от участия в еврокубках в ближайшие три сезона за нарушения правил финансового fair play и лицензирования
Ранее УЕФА открыл дело против «Партизана» из-за наличия задолженностей перед другими клубами, работниками и социально/налоговыми органами, сообщает «Сегодня».
По решению УЕФА «Партизан» не сможет играть в еврокубках в сезонах-2017/18, 2018/19 и 2019/20.
Белградский клуб должен заплатить три тысячи евро на покрытие расходов по ведению данного дела.
«Партизан» может обжаловать данное наказание в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Фото: uefa.org.
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