«Сталь» рассталась с голландским тренером

«Сталь» из Каменского информирует о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Якобом Галлом по взаимному согласию сторон
Голландский специалист возглавлял команду с августа 2016 года, а до этого в течение двух месяцев входил в тренерский штаб Эрика ван дер Меера, сообщает «Сегодня».
Под руководством Галла «Сталь» провела 17 официальных поединков.
После 18-ти туров «Сталь» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Украины.
Фото: ФК «Сталь».
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