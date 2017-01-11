«Сталь» рассталась с голландским тренером

«Сталь» из Каменского информирует о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Якобом Галлом по взаимному согласию сторон

Голландский специалист возглавлял команду с августа 2016 года, а до этого в течение двух месяцев входил в тренерский штаб Эрика ван дер Меера, сообщает «Сегодня».

Под руководством Галла «Сталь» провела 17 официальных поединков.

После 18-ти туров «Сталь» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Украины.

Фото: ФК «Сталь».