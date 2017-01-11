ФИФА требует завершить следующий сезон до финала ЛЧ в Киеве

9-10 января в офисе ФИФА в Цюрихе состоялось заседание Совета руководящего органа мирового футбола
На нем было принято решение увеличить количество участников финальной части мундиаля с 32 до 48 сборных, начиная с ЧМ-2026, мировой футбольный орган утвердил также несколько ключевых дат, связанных с проведением чемпионата мира, который стартует 14 июня 2018 года, сообщает «Сегодня».
В соответствии с рекомендациями ФИФА, в сезоне 2017/2018 все клубные турниры должны завершиться к финалу Лиги чемпионов.
Отдельные исключения могут быть предоставлены только Советом ФИФА.
Напомним, что финал ЛЧ-2018 состоится в Киеве, на НСК «Олимпийский».
Фото: PHL
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Теги: ФИФА, футбол, Лига чемпионов
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