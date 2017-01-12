Украинские биатлонисты стали четвертыми в эстафете на Кубке мира

В Рупольдинге стартовал этап Кубка мира по биатлону

В первый день прошла мужская эстафета, сообщает «Сегодня».

Отлично выступила сборная Украины в составе – Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Виталий Кильчицкий. Всего с шестью дополнительными патронами украинцы финишировали на почетном четвертом месте.

Команда России, лидировавшая всю дистанцию, упустила победу на последних ста метрах, когда Свендсен обошел Бабикова.

Слабая стрельба на первом этапе Симона Фуркада лишила шансов Францию на борьбу за награды. Французы лишь на девятом месте.

Результаты эстафеты:

1. Норвегия – 1:13.40,7 (0+5)

2. Россия – +5,1 (0+2)

3. Германия – +23,5 (1+9)

4. Украина – +28,0 (0+6)

5. Чехия – +32,6 (1+9)

6. Швеция – +1.09,9 (0+8)

Фото: Biathlon.com.ua

