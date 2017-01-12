Украинский футболист принес победу «Генку»

Бельгийский «Генк» минимально победил «Дармштадт» в товарищеском матче

Единственный гол во встрече забил украинец Руслан Малиновский ударом со штрафного на 30-й минуте первого тайма, сообщает «Сегодня».

Украинцы Артем Федецкий и Игорь Березовский вышли на поле в стартовом составе «Дармштадта» и провели весь поединок.

Фото: Twitter