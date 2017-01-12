«Манчестер Сити» обвиняют в нарушении антидопинговых правил

Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила «Манчестер Сити» обвинения в нарушении антидопинговых правил
Как утверждает FA, клуб нарушил пункт об информировании о местонахождении футболистов команды для допинг-проверок, сообщает «Сегодня».
У «Манчестер Сити» есть время до 19 января, чтобы ответить на обвинения.
«Манчестер Сити» в турнирной таблице чемпионата Англии идет на четвертом месте с 42 очками в 20 турах.
Фото: «Сегодня».
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: допинг, Манчестер Сити, футбол
Последние новости
|
15:59
Посол России в КНДР назвал даты, когда Северная Корея может испытать ракеты
|
15:37
Выросло число жертв мусорной горы, накрывшей дома в Шри-Ланке
|
15:20
Бабушка в костюме ведьмы усмиряла внучку и получила три пожизненных срока
|
14:59
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0