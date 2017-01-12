«Манчестер Сити» обвиняют в нарушении антидопинговых правил

Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила «Манчестер Сити» обвинения в нарушении антидопинговых правил

Как утверждает FA, клуб нарушил пункт об информировании о местонахождении футболистов команды для допинг-проверок, сообщает «Сегодня».

У «Манчестер Сити» есть время до 19 января, чтобы ответить на обвинения.

«Манчестер Сити» в турнирной таблице чемпионата Англии идет на четвертом месте с 42 очками в 20 турах.

Фото: «Сегодня».