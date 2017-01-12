В хоккее хотят изменить формат овертаймов

Международная федерация хоккея рассматривает возможность изменения формата овертаймов для международных турниров

Одним из вариантов называется 20-минутный овертайм, сообщает «Сегодня».

Сначала команды 10 минут проведут в формате «5 на 5», после чего, в случае ничейного результата, сыграют в формате «3 на 3».

Напомним, что на минувшем молодежном чемпионате мира в Канаде после основного времени проводился овертайм «3 на 3», а затем серия буллитов.

Фото: «Комментарии».