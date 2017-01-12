Румынский теннисист получил пожизненную дисквалификацию

Румынский теннисист Александру-Даниэль Карпен пожизненно дисквалифицирован за склонение другого игрока к проведению договорного матча
В октябре 2013 года Карпен предлагал другому теннисисту провести договорную встречу в обмен на денежную компенсацию, сообщает «Сегодня».
Максимальным рейтингом в одиночном разряде Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) румын обладал в 2007 году, когда занимал 1088-ю позицию.
Фото: marca.com
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Теги: договорной матч, Румыния, теннис
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