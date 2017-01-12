«Карпаты» усилились двумя игроками «Черноморца»

Львовские «Карпаты» усилились двумя игроками одесского «Черноморца»
«Карпаты» подписали двухлетний контракт с полузащитником Артемом Филимоновым, сообщает «Сегодня».
В этом сезоне он успел провести за «моряков» 16 матчей и отметиться одним забитым голом.
Новичком «бело-зеленых» стал вратарь Евгений Боровик. В этом сезоне голкипер провел 17 поединков, в которых пропустил 17 голов. При этом в активе Боровика 8 «сухих» матчей.
Боровику удалось установить новый клубный рекорд «Черноморца» – 586 минут без пропущенных голов. Контракт с вратарем заключен на 2 года.
В четверг новички вместе с другими футболистами «Карпат» отправятся на первый тренировочный сбор в Турцию.
Фото: ФК «Карпаты»
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Теги: Карпаты, футбол, Черноморец
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