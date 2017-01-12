«Карпаты» усилились двумя игроками «Черноморца»

Львовские «Карпаты» усилились двумя игроками одесского «Черноморца»

«Карпаты» подписали двухлетний контракт с полузащитником Артемом Филимоновым, сообщает «Сегодня».

В этом сезоне он успел провести за «моряков» 16 матчей и отметиться одним забитым голом.

Новичком «бело-зеленых» стал вратарь Евгений Боровик. В этом сезоне голкипер провел 17 поединков, в которых пропустил 17 голов. При этом в активе Боровика 8 «сухих» матчей.

Боровику удалось установить новый клубный рекорд «Черноморца» – 586 минут без пропущенных голов. Контракт с вратарем заключен на 2 года.

В четверг новички вместе с другими футболистами «Карпат» отправятся на первый тренировочный сбор в Турцию.

Фото: ФК «Карпаты»