Украинская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Хобарте

Украинка Леся Цуренко вышла в полуфинал турнира в австралийском городе Хобарт

Почти два с половиной часа понадобилось 61-й ракетке мира, чтобы справиться с 57-й в мировом рейтинге американкой Шелби Роджерс, сообщает «Корреспондент.net».

В полуфинальном матче соперницей украинки станет победительница пары Риса Одзаки – Моника Никулеску.

Леся Цуренко (Украина) – Шелби Роджерс (США) – 4:6, 6:4, 6:3

Фото: Hobart International