Украинская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Хобарте

Украинка Леся Цуренко вышла в полуфинал турнира в австралийском городе Хобарт
Почти два с половиной часа понадобилось 61-й ракетке мира, чтобы справиться с 57-й в мировом рейтинге американкой Шелби Роджерс, сообщает «Корреспондент.net».
В полуфинальном матче соперницей украинки станет победительница пары Риса Одзаки – Моника Никулеску.
Леся Цуренко (Украина) – Шелби Роджерс (США) – 4:6, 6:4, 6:3
Фото: Hobart International
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