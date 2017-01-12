Форвард «Вашингтона» набрал 1000 очков за карьеру

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился дублем в ворота «Питтсбурга»

На 35-й секунде «Кэпиталс» вышли вперед, а голом отметился лидер команды – Александр Овечкин, сообщает «Корреспондент.net».

Благодаря этой шайбе Овечкин набрал свое уже 1000-е очко в сильнейшей хоккейной лиге мира, став 84-м игроком, достигшим данного результата.

Александр стал 11-м хоккеистом, которого выбрали под первым номером на драфте, который набрал 1000 или более очков за карьеру. Лишь Брет Халл имел больше заброшенных шайб в момент, когда набрал свое 1000-е очко.

880 матчей понадобилось Овечкину, чтобы достичь этого показателя. Он стал первым игроком «Вашингтона», набравшим 1000 очков и 37-м игроком в истории НХЛ, покорившим данный рубеж, выступая за один клуб.

В нынешнем сезоне Александр провел уже 41 матч и на его счету 21 забитая шайба и 14 результативных передач.

Фото: «Корреспондент.net».