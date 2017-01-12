Украина «застыла» в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала новый рейтинг национальных сборных
В топ-30 никаких изменений не произошло по сравнению с декабрем, сообщает «Сегодня».
Сборная Украины осталась на 30-месте. В лидирующей пятерке – Аргентина, Бразилия, Германия, Чили и Бельгия.
А вот через месяц изменения в рейтинге ФИФА будут существенными, ведь за это время пройдет Кубок Африки.
Фото: сайт ФК «Металлист»
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