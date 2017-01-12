Осло хочет принять матч за шахматную корону

Следующий матч на первенство мира по шахматам может пройти в Осло
Норвежские организаторы решили подать заявку в ФИДЕ на проведение соревнования, сообщает «Сегодня».
Напомним, в матче действующий чемпион норвежец Магнус Карлсен встретится с победителем турнира претендентов, который пройдет в марте следующего года.
Ранее живущему в столице Норвегии Карлсену для завоевания и защиты шахматной короны приходилось ездить далеко: в 2013-м – в Ченнай, годом позже – в Сочи, а в 2016-м – в Нью-Йорк.
Фото: shutterstock
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