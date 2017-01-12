Украинские биатлонисты заставили тренера бежать 20 км

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрий Санитра проиграл пари своим подопечным

Санитра пообещал команде, что будет ехать от стадиона в Рупольдинге до отеля на лыжах, если команда в эстафете финиширует не ниже шестого места, сообщает «Сегодня».

Расстояние от арены до отеля, где базируется команда составляет 20 километров.

Напомним, сборная Украины финишировала четвертой в эстафетой гонке.

Фото: biathlon.life.ua