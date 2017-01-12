В АПЛ на зарплаты футболистов тратят больше, чем в Бундеслиге

Клубы АПЛ в среднем тратят на зарплаты футболистов 112,1 миллиона фунтов

Эта цифра существенно превышает аналогичные показатели клубов немецкой Бундеслиги (57,9 млн.) и итальянской Серии А (54,6 млн.), сообщает «Сегодня».

Четвертое место в этом рейтинге занимает испанская Примера, где клубы тратят на зарплаты около 51,6 миллиона фунтов.

Замыкает топ-5 европейских чемпионатов по этому показателю французская Лига 1 (39,9 млн.).

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