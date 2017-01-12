Динамо запросило за Виду 10 миллионов евро

Киевский клуб готов расстаться с 27-летним центральным защитником, только в случае получения указанной суммы.
Как информирует турецкий портал Futbolundunyasi.com, Галатасарай направил предложение киевлянам в размере 5 миллионов евро за хорватского защитника. Самому игроку был предложен контракт с годовым окладом в 2,5 миллиона евро.
Сообщается, что Динамо в свою очередь желает получить не менее 10 миллионов европейской валюты. Также, по мнению источника, Вида думает покинуть Украину.
Его действующие соглашение с 15-кратными чемпионами Украины рассчитано до лета 2018 года.
В текущем сезоне Вида наиграл во всех турнирах 24 матча и 3 раза огорчал точными ударами соперника.
Напомним, что хорват перешел в состав киевского Динамо зимой 2013 года из стана одноклубников (Динамо) Загреба за 4 миллиона евро, по данным трансфермаркета и подписал договор сроком на 5 лет.
Его нынешняя рыночная стоимость по информации того же издания, составляет 9 миллионов евро. Учитывая, что возраст бека позволяет ему выступать на высоком уровне еще несколько лет, претензии столичного клуба вполне ясны и запрошенная сумма является вполне обоснованной.
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Теги: Галатасарай, трансфер, УПЛ, футбол
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