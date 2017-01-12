Динамо запросило за Виду 10 миллионов евро

Киевский клуб готов расстаться с 27-летним центральным защитником, только в случае получения указанной суммы.

Как информирует турецкий портал Futbolundunyasi.com, Галатасарай направил предложение киевлянам в размере 5 миллионов евро за хорватского защитника. Самому игроку был предложен контракт с годовым окладом в 2,5 миллиона евро.

Сообщается, что Динамо в свою очередь желает получить не менее 10 миллионов европейской валюты. Также, по мнению источника, Вида думает покинуть Украину.

Его действующие соглашение с 15-кратными чемпионами Украины рассчитано до лета 2018 года.

В текущем сезоне Вида наиграл во всех турнирах 24 матча и 3 раза огорчал точными ударами соперника.

Напомним, что хорват перешел в состав киевского Динамо зимой 2013 года из стана одноклубников (Динамо) Загреба за 4 миллиона евро, по данным трансфермаркета и подписал договор сроком на 5 лет.

Его нынешняя рыночная стоимость по информации того же издания, составляет 9 миллионов евро. Учитывая, что возраст бека позволяет ему выступать на высоком уровне еще несколько лет, претензии столичного клуба вполне ясны и запрошенная сумма является вполне обоснованной.