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Украинская биатлонистка упустила победу на Кубке мира

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На последних десятках метров украинку обошла француженка

В Рупольдинге состоялась женская эстафета в рамках этапа Кубка мира по биатлону

Первой Украину на трассе представляла Ирина Варвинец, сообщает «Сегодня».

Отстрелявшись без единого промаха она передала эстафетную палочку Юлии Джиме 10-й. Опытная Джимма допустила два промаха, но по скорости вывела нашу команду на третье место.

Анастасия Меркушина не только сумела сохранить позиции, но и улучшить. Отстрелявшись на ноль, Меркушина отыграла еще одну позицию и перед последним этапом вывела нашу команду на второе место.

Завершала гонку традиционно капитан команды Елена Пидгрушная. После второй стрельбы Елена шла на третье месте, отставая от лидера на 20 секунд. На последних десятках метров ее обошла француженка Селия Амонье.

А победа в гонке досталось сборной Германии. Немки на протяжении всей гонки шли в группе лидеров, а на последний круг уходили на втором месте с десятисекундным отставанием от лидера.

Но гонимая собственными болельщиками Лаура Дальмайер сумела догнать и перегнать норвежку Марте Олсбю, которая в итоге пропустила вперед и Амонье.

Пи этом борьба за вторую позицию продолжалась до последних метров. Француженка обогнала свою сопернику всего на одну секунду.

Фото:  focus.ua.

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Теги: Украина, биатлон, Юлия Джима, Елена Пидгрушная

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