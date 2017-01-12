Российские хоккеистки устроили драку на ЧМ (ВИДЕО)

Капитан молодежной сборной России по хоккею Нина Пирогова и форвард Оксана Братищева из-за дисквалификации не сыграют в полуфинале чемпионата мира для игроков не старше 18 лет

Дисквалификация была утверждена на заседании директората турнира, сообщает «Сегодня».

Обе спортсменки были удалены до конца игры после драки в концовке четвертьфинального матча с хозяевами первенства – командой Чехии (2:0).

Пирогова продемонстрировала боксерские навыки, уложив соперницу на лед двумя ударами. Когда на помощь чешской хоккеистке бросились две партнерши по команде, защитница расправилась и с ними.

По итогам потасовки с площадки были удалены четыре россиянки и три чешские хоккеистки.

Видео: Přerovská internetováTV

Фото: «Комментарии».