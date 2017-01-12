Украинский теннисист оказался сильнее девятой ракетки мира

Украинец Александр Долгополов оказался сильнее девятой ракетки мира Томаша Бердыха на выставочном турнире в австралийской Аделаиде
Девять проигранных матчей кряду понадобилось украинцу для того, чтобы одержать первую победу с июля месяца, сообщает «Корреспондент.net».
Турнир в Аделаиде носит выставочный характер, потому в официальную статистику Долгополова данный результат, как и вчерашний проигрыш Жилю Мюллеру, внесен не будет.
Долгополов подходит к первому турниру Большого Шлема в году с восемью поражениями кряду.
Проведя невыразительный первый сет, Долгополов значительно прибавил во втором и, отыгравшись по сетам, выиграл и решающий тай-брейк.
Александр Долгополов (Украина) – Томаш Бердых (Чехия) – 3:6, 6:3, 10:8
Фото: GettyImages
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Теги: Долгополов, теннис, Австралия
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