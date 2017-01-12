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Украинский теннисист оказался сильнее девятой ракетки мира

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Долгополов оказался сильнее Томаша Бердыха

Украинец Александр Долгополов оказался сильнее девятой ракетки мира Томаша Бердыха на выставочном турнире в австралийской Аделаиде

Девять проигранных матчей кряду понадобилось украинцу для того, чтобы одержать первую победу с июля месяца, сообщает «Корреспондент.net».

Турнир в Аделаиде носит выставочный характер, потому в официальную статистику Долгополова данный результат, как и вчерашний проигрыш Жилю Мюллеру, внесен не будет.

Долгополов подходит к первому турниру Большого Шлема в году с восемью поражениями кряду.

Проведя невыразительный первый сет, Долгополов значительно прибавил во втором и, отыгравшись по сетам, выиграл и решающий тай-брейк.

Александр Долгополов (Украина) – Томаш Бердых (Чехия) – 3:6, 6:3, 10:8

Фото: GettyImages

 

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Теги: Долгополов, теннис, Австралия

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