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10-й этап Дакара-2017стал самым травмоопасным

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На финише не досчитались нескольких участников

Организаторам удалось провести 10-й этап по ранее запланированному маршруту, но в итоге они на финише не досчитались нескольких участников

Неприятности начались на 83-м километре трассы, сообщает «Сегодня».

12-кратный победитель Дакара француз Стефан Петерансель на внедорожнике сбил словенского мотоциклиста Симона Марчича.

Француз оставался с пострадавшим до прибытия медиков, которые позже диагностировали у серба открытый перелом берцовой кости.

Организаторы гонки не остались в стороне и компенсировали Петеранселю потерянное из-за столкновения время. Это позволило ему обойти в гонке и общем зачете француза Себастьена Леба. Изначально Петерансель финишировал позади Леба с отставанием в шесть минут.

Следующей жертвой 10-го этапа стал Чилиец Пабло Куинтанилья. Сначала он заблудился на старте гонки. А уже во второй его половине упал с мотоцикла и получил черепно-мозговую травму.

Уже после финиша плохо стало пришедшему вторым словаку Стефану Свитко. Из-за недомогания обессиленного гонщика пришлось госпитализировать.

Финн Микко Хирвонен и его «Мини» на три часа застрял в русле высохшей реки. В итоге он так и не финишировал.

Следующий этап запланирован на 13 января. А уже 14-го гонка должна финишировать в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

Мотоциклы:

1. Хоан Барреда Борт (Испания, «Хонда") – 05:49:45
2. Стефан Свитко (Словакия, RNV) + 00:00:24
3. Франко Каими (Аргентина, «Хонда") + 00:03:48

Квадроциклы:

1. Сергей Карякин (Россия, «Ямаха") – 06:52:43
2. Игнасио Касале (Чили, «Ямаха") + 00:10:46
3. Сантьяго Хансен (Аргентина, «Хонда") + 01:26:26

Внедорожники:

1. Стефан Петерансель / Жан-Поль Коттре (Франция, «Пежо") – 04:47:00
2. Себастьян Леб / Даниэль Элена (Франция / Монако, «Пежо") + 00:07:28
3. Сириль Депре / Давид Кастера (Франция, «Пежо") + 00:10:01

Грузовики:

1. Эдуард Николаев (Россия, КАМАЗ) – 05:33:06
2. Дмитрий Сотников (Россия, КАМАЗ) + 00:07:01
3. Айрат Мардеев (Россия, КАМАЗ) + 00:07:41

Фото: Авторевю

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Теги: Дакар, ралли, Аргентина

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