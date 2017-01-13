Футболист «Ворсклы» уехал играть в Турцию

Полузащитник «Ворсклы» Сандро Кобахидзе будет играть во втором чемпионате Турции
О переходе грузинского хавбека в «Гезтепе» из Измира сообщает в Facebook агент Вадим Шаблий.
29-летний футболист подписал контракт на полтора года с командой, которая идет в чемпионате на первом месте. После 16-ти туров в активе «Гезтепе» 31 очко.
Кобахидзе выступал за «Ворсклу» с лета 2016-го. Футболист сыграл 17 матчей в УПЛ (16 – со старта) и две встречи в Кубке, забив один гол.
Ранее футболист играл за «Днепр», «Арсенал», «Кривбасс» и «Волынь».
Фото: Instagram
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