Футболист «Ворсклы» уехал играть в Турцию

Полузащитник «Ворсклы» Сандро Кобахидзе будет играть во втором чемпионате Турции

О переходе грузинского хавбека в «Гезтепе» из Измира сообщает в Facebook агент Вадим Шаблий.

29-летний футболист подписал контракт на полтора года с командой, которая идет в чемпионате на первом месте. После 16-ти туров в активе «Гезтепе» 31 очко.

Кобахидзе выступал за «Ворсклу» с лета 2016-го. Футболист сыграл 17 матчей в УПЛ (16 – со старта) и две встречи в Кубке, забив один гол.

Ранее футболист играл за «Днепр», «Арсенал», «Кривбасс» и «Волынь».

Фото: Instagram