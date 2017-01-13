Россия показала худший результат на Кубке мира с 1993 года

Женская сборная России по биатлону заняла 13-е место в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия)
Это худший результат команды с 1993 года, сообщает «Сегодня».
В 1993 году стала 17-й в эстафете. 13-е место – худшее для женской команды России с декабря 1993 года, когда и был установлен антирекорд.
За сборную России выступали Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева и Ольга Подчуфарова.
Фото: Wikimedia
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Теги: Россия, биатлон, кубок мира
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