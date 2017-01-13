«Челси» займется реконструкцией «Стэмфорд Бридж»

«Челси» получил разрешение от властей Лондона на начало работ по реконструкции своей домашней арены «Стэмфорд Бридж»
Главные изменения коснутся дизайна стадиона и его вместимости, сообщает «Сегодня».
После завершения работ арена «Челси» сможет принять вместо 42 500 зрителей 60 000.
В клубе надеются, что обновленная арена сможет принимать матчи уже в сезоне-2021/22.
С 2018 года «Челси» будет играть на другом стадионе.
Однако работы пока еще не могут быть начаты, ведь остался последний шаг – получить разрешение от мэра Лондона.
На осовременивание «Стэмфорд Бридж» президент «Челси» Роман Абрамович потратит примерно 500 млн. фунтов.
Фото: twitter
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: реконструкция, стадион, Челси
Последние новости
|
15:06
|
14:56
|
14:47
|
14:45
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0