«Челси» займется реконструкцией «Стэмфорд Бридж»

«Челси» получил разрешение от властей Лондона на начало работ по реконструкции своей домашней арены «Стэмфорд Бридж»

Главные изменения коснутся дизайна стадиона и его вместимости, сообщает «Сегодня».

После завершения работ арена «Челси» сможет принять вместо 42 500 зрителей 60 000.

В клубе надеются, что обновленная арена сможет принимать матчи уже в сезоне-2021/22.

С 2018 года «Челси» будет играть на другом стадионе.

Однако работы пока еще не могут быть начаты, ведь остался последний шаг – получить разрешение от мэра Лондона.

На осовременивание «Стэмфорд Бридж» президент «Челси» Роман Абрамович потратит примерно 500 млн. фунтов.

Фото: twitter