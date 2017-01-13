«Днепр» покинули семь футболистов

ФК «Днепр» попрощался с рядом игроков

Команду покинули Денис Шелихов, Игорь Варцаба, Сергей Назаренко, Сергей Политыло, Евгений Бохашвили, Андерсон Пико и Александр Васильев, сообщает «Сегодня».

У всех у них зимой истекли сроки контрактов и стороны решили не продолжать сотрудничество.

Команда Дмитрия Михайличенко вышла из отпуска 10 января. В течение нескольких ближайших дней днепряне втянутся в работу, а 15 января, отправятся на сбор в Турцию.

В Турции местом дислокации подопечных Дмитрия Михайленко станет отель Miracle Resort в городке Лара. На расположенных рядом полях они будут работать до 29 января. На этот период запланированы 5 контрольных матчей: 19, 23, 25, 27 и 29 января.

Фото: ФК «Днепр»