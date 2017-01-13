Калитвинцев возвращается в «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Владислав Калитвинцев, выступавший на правах аренды в одесском «Черноморце», возвращается в столичный клуб
У Калитвинцева-младшего истек срок арендного соглашения, сообщает «Сегодня».
«Я возвращаюсь в «Динамо», которому и принадлежит мой контракт. Что касается трансферных слухов – об интересе немецкого «Эрцгебирге» и других иностранных команд, то они не имеют под собой оснований. Я ни с кем не вел переговоров. К слову, у меня нет агента», – сказал Калитвинцев.
Контракт Калитвинцева в «Динамо» рассчитан до лета текущего года. В нынешнем сезоне Владислав провел 12 поединков (9 – в основе).
Отметился одной результативной передачей и заработал два «горчичника».
Фото: ФК «Черноморец».
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Теги: Калитвинцев, динамо, Черноморец, футбол
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