Калитвинцев возвращается в «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Владислав Калитвинцев, выступавший на правах аренды в одесском «Черноморце», возвращается в столичный клуб

У Калитвинцева-младшего истек срок арендного соглашения, сообщает «Сегодня».

«Я возвращаюсь в «Динамо», которому и принадлежит мой контракт. Что касается трансферных слухов – об интересе немецкого «Эрцгебирге» и других иностранных команд, то они не имеют под собой оснований. Я ни с кем не вел переговоров. К слову, у меня нет агента», – сказал Калитвинцев.

Контракт Калитвинцева в «Динамо» рассчитан до лета текущего года. В нынешнем сезоне Владислав провел 12 поединков (9 – в основе).

Отметился одной результативной передачей и заработал два «горчичника».

Фото: ФК «Черноморец».