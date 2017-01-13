Шумахера покидают спонсоры

Две компании отказались от подписания новых спонсорских соглашений с семикратным чемпиона мира в Формуле 1 Михаэлем Шумахером

От продления спонсорских контрактов отказались производители люксовых часов и дверей, сообщает «Сегодня».

Ранее от продолжения сотрудничества с Шумахером отказались четыре компании.

В декабре 2013 года на горнолыжной трассе во Франции Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. Бывший гонщик проходит восстановительные процедуры с сентября 2014 года на своей швейцарской вилле. В декабре 2016 года в британских СМИ появилась информация, что Шумахер никогда не придет в сознание, при этом представители семикратного чемпиона мира отказываются комментировать здоровье спортсмена.

Недельный курс лечения обходится Шумахеру в 115 тысяч фунтов. За три года гонщик потратил на восстановление здоровья 13,8 млн. фунтов.

Шумахер выступал в Формуле 1 с 1991 по 2012 год за команды «Бенеттон», «Феррари» и «Мерседес». Он является семикратным чемпионом мира (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004).

Обладает рекордами Формулы 1 по количеству побед (91), подиумов (155), побед за один сезон (13) и чемпионских титулов подряд (пять).

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