Очередной трансферный рекорд установили в чемпионате Китая

Клуб «Хэбэй Чайна Форчун» заплатил 20,44 млн. евро клубу «Пекин Гуоань» за 27-летнего полузащитника национальной сборной страны Чжэдуна Чжана

Переход стал самым дорогим трансфером среди китайских футболистов, сообщают «Вести».

Прежний рекорд – 10,83 млн. евро – установил все тот же «Хэбэй Чайна Форчун», купивший защитника Цзинь Янъяна у «Гуанчжоу Фули» в феврале 2016-го.

Transfermarkt оценивает китайского рекордсмена Чжэдуна Чжана лишь в 475 тысяч евро. А это - в 43 раза дешевле, чем по факту уплатил «Хэбэй Чайна Форчун».

В рейтинге самых дорогих покупок китайских клубов всех времен Чжэдун Чжан занимает 6-е место. Дороже обходились только Рамирес (28 млн.), Джексон Мартинес (42), Алекс Тейшейра (50), Халк (55,8) и Оскар (60).

Тренирует «Хэбэй Чайна Форчун» чилиец Мануэль Пеллегрини (знаменит по успешной работе с «Вильярреалом», «Реалом», «Малагой» и «Манчестер Сити»), в составе команды выступают ивуариец Жервиньо, камерунец Мбиа, турок Гюлюм, бразилец Алоизио, конголезец французского происхождения Какута.

Фото: сайт ФК «Металлист»