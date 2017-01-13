На матче сборной Украины опробуют Hawk-Eye

На матче Второй Мировой группы теннисного Кубка Федерации между сборным Украины и Австралии (11-12 февраля в Харькове) впервые в Украине будет использована система повторов Hawk-Eye

Об этом сообщает «Теннисный клуб».

Программно-аппаратный комплекс состоит из нескольких видеокамер, передающих поток видеоданных для обработки компьютеру. Для крикета используется шесть камер, для тенниса - десять. Скоростные видеокамеры (106 кадров/сек, по данным разработчика) укреплены так, чтобы захватывать с определенных углов игровое пространство.

Обработка потока видеоданных включает несколько этапов. Изначально в систему заложены правила игры, и при калибровке строится модель игрового пространства.

Программное обеспечение позволяет организовать распознавание образа мяча. Как сообщают разработчики, система устойчиво распознаёт летящий мяч в форме размытого вытянутого пятна, размер которого составляет от 2 до 10 пикселей, на фоне корта, оборудования и публики.

На основе трекинга и принципа триангуляции система определяет координаты мяча. По двухмерным бразам, полученным с каждой камеры, строится серия точек в трехмерных координатах. Камеры не синхронизированы друг с другом и различные координаты мяча, полученные с разных камер, связываются в общую систему точек. Далее, при помощи алгоритмов сглаживания, через эти точки реконструируется виртуальная траектория полёта. Если оценить скорость полёта мяча в теннисе в 50 м/c, то при скорости съёмки 100 кадров в секунду, между узлами интерполяции может быть расстояние порядка 50 см.

Система визуализации выдаёт результат в виде гладкой траектории с интерполированной точкой касания корта в случае тенниса. Система также позволяет выдавать другие показатели: скорость мяча, статистику попаданий в определенные области и прочее.

Фото: tennisplanet.me