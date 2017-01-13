«Кременчук» оказался сильнее «Кривбасса»

Состоялся перенесенный поединок в рамках 22-го тура УХЛ

«Кременчук» в гостях добыл уверенную победу над криворожским «Кривбассом», сообщает «Корреспондент.net».

В первой двадцатиминутке Вязовов и Петров сохранили свои ворот на замке, хоть и моменты для открытия счета были неплохие.

Старт второго периода получился за командой Дмитрия Пидгурского, которая смогла открыть счет уже на второй минуте усилиями Гаврика, который классно подставил клюшку под бросок от синей линии в исполнении Игнатенко. Затем в концовке периода хозяева смогли отыграться, благодаря заброшенной шайбе Максименко, но всего лишь через 36 секунд гости снова были впереди после гола Кирющенкова.

В начале третьего периода Кирющенков оформил дубль и увеличил преимущество своей команды до двух шайб. Еще через две минуты криворожане отыграли одну шайбу усилиями Вороны, которому ассистировал Рябенко. Спустя четыре минуты игроки «Кременчука» сняли все вопросы о победителе встречи благодаря результативному броску от Башко, а окончательную точку в матче поставил Петранговский за пять минут до финальной сирены.

«Кременчук» добыл шестую победу кряду и сократил отставание от лидирующего Донбасса до шести очков. У Кривбасса 14 баллов отставания от второго места, но есть два матча в запасе.

«Кривбасс» – ХК «Кременчук» - 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)

Шайбы: 21:18 Гаврик (Игнатенко, Исаенко) – 0:1; 38:27 Максименко (Александров, Ворона) – 1:1; 39:03 Кирющенков (Гниденко, Исаенко) – 1:2; 42:37 Кирющенков (Гниденко, Гаврик) – 1:3; 44:31 Ворона (Рябенко) – 2:3; 46:36 Башко (Слыш, Кузьмик) – 2:4; 55:27 Петранговский (Романенко, Мельников) – 2:5

Вратари: Вязовов – Петров (Петленко, 51:07)

Броски: 27 – 36

Штраф: 6 – 14

«Кривбасс»: Вязовов (Бесхлебный); Катрич – Александров, Белоусов – Декало, Афанасьев – Рябенко, Горлушко; Михеенок – Вал. Алексюк – Слюсарь, Савченко – Секирко – Попов, Пидгурский – Куцевич – Коваленко, Свищев – Максименко – Ворона, Рубан

ХК «Кременчук»: Петров (Петленко); Башко – Андрейкив, Игнатенко – Исаенко, Варивода – Романенко, Мельников – Дегтярев; Коренчук – Кузьмик – Слыш, Гаврик – Гниденко – Кирющенков, Петранговский – Т. Гриценко – Коваленя, Луговой – Чернышенко – Черный

Фото: УХЛ.