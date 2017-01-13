Украинские легионеры провели очередные матчи в Лиге чемпионов

12-й тур Лиги чемпионов для украинских баскетболистов выдался разным
Сергей Гладырь и его «Монако» праздновали очередной успех, сообщает «Корреспондент.net».
Вдвойне ценней он был еще и потому что был добыт в матче против главных преследователей – турецкого «Банвита» (65:63).
За 24 минуты на паркете Гладырь набрал 8 очков, собрал 4 подбора и совершил 4 ассиста. Реализация бросков украинца оставила желать лучшего – 1/4 – 3-х очковые, 1/2 – 2-х очковые, 3/3 штрафные.
Победа над «Банвитом» фактически гарантировала Монако первое место в своем октете.
Для Кирилла Фесенко и всего «Авеллино», минувший матч с «Морнаром» сложился не лучшим образом.
Зеленые потерпели неожиданное домашнее поражение от главного аутсайдера группы (53:60), лишив себя шансов на первое место в своей группе.
Фесенко провел в матче 19 минут, успев за это время набрать 5 очков, собрать 8 отскоков от щита и совершить один перехват.
Фото: Getty Images
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Теги: баскетбол, Фесенко, Сергей Гладырь, Лига чемпионов
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