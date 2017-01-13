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Украинский баскетболист набрал семь очков в матче НБА

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Лэнь отыграл 10 минут и набрал семь очков

В матче НБА «Финикс Санз» на своей площадке проиграл «Даллас Маверикс» 

Поединок завершился со счетом 108:113, сообщает «Сегодня».

Украинский центровой «Финикса» Алексей Лэнь отыграл 10 минут и за это время набрал семь очков (три попадания из четырех попыток с игры и одно из двух со штрафных), сделал три подбора и один блок-шот.

В турнирной таблице Западной конференции НБА «Финикс» занимает последнее место, «Даллас» – предпоследнее.

Фото: zn.ua.

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Теги: Алексей Лэнь, баскетбол, НБА

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