Украинский баскетболист набрал семь очков в матче НБА

В матче НБА «Финикс Санз» на своей площадке проиграл «Даллас Маверикс»
Поединок завершился со счетом 108:113, сообщает «Сегодня».
Украинский центровой «Финикса» Алексей Лэнь отыграл 10 минут и за это время набрал семь очков (три попадания из четырех попыток с игры и одно из двух со штрафных), сделал три подбора и один блок-шот.
В турнирной таблице Западной конференции НБА «Финикс» занимает последнее место, «Даллас» – предпоследнее.
Фото: zn.ua.
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Теги: Алексей Лэнь, баскетбол, НБА
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