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Украино-немецкий боксер проведет бой за титул IBF International

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Соперником Димитренко будет непобежденный Адриан Гранат

Представляющий Германию боксер супертяжелого веса Александр Димитренко поборется за титул IBF International

Бой состоится 18 марта в шведском Мальме, сообщает «Сегодня».

Соперником Димитренко будет непобежденный местный боксер Адриан Гранат.

25-летний Гранат дебютировал в профи в конце 2013 года и за это время успел провести 14 боев, во всех одержав победы (13 раз – досрочные). В рейтинге боксеров супертяжелого веса он занимает 23-е место.

Напомним, что 34-летний Димитренко родился в Украине и какое-то время представлял нашу страну, после чего уехал жить в Гамбург и принял немецкое гражданство. На профессиональном ринге провел 41 бой и одержал 38 побед, потерпев три поражения: от Эдди Чемберса (2009 год), Кубрата Пулева (2012) и Джозефа Паркера (2016). В рейтинге действующих боксеров супертяжелого веса Димитренко занимает 55-е место.

Фото: «Сегодня».

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Теги: Александр Димитренко, бокс, IBF

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