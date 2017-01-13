Украино-немецкий боксер проведет бой за титул IBF International

Представляющий Германию боксер супертяжелого веса Александр Димитренко поборется за титул IBF International
Бой состоится 18 марта в шведском Мальме, сообщает «Сегодня».
Соперником Димитренко будет непобежденный местный боксер Адриан Гранат.
25-летний Гранат дебютировал в профи в конце 2013 года и за это время успел провести 14 боев, во всех одержав победы (13 раз – досрочные). В рейтинге боксеров супертяжелого веса он занимает 23-е место.
Напомним, что 34-летний Димитренко родился в Украине и какое-то время представлял нашу страну, после чего уехал жить в Гамбург и принял немецкое гражданство. На профессиональном ринге провел 41 бой и одержал 38 побед, потерпев три поражения: от Эдди Чемберса (2009 год), Кубрата Пулева (2012) и Джозефа Паркера (2016). В рейтинге действующих боксеров супертяжелого веса Димитренко занимает 55-е место.
Фото: «Сегодня».
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Теги: Александр Димитренко, бокс, IBF
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