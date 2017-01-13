Украинка отказалась от полуфинала теннисного турнира в Хобарте

Украинская теннисистка Леся Цуренко не сможет провести полуфинальный поединок турнира в Хобарте и снимается с соревнований из-за проблем со здоровьем

«К сожалению, я не могу сыграть в полуфинале. Я очень расстроена, потому что все еще не чувствую себя хорошо (Леся не вышла на свой стартовый матч на Премьере в Брисбене на первой неделе сезона). И с каждым матчем, чем больше я играю, тем хуже мне становится. Поэтому я вынуждена сняться с полуфинала. Я очень надеюсь, что скоро все наладится. Я приму лекарства и надеюсь, что в Мельбурне буду чувствовать себя лучше», - сказала Цуренко, передает «Большой теннис Украины».

В полуфинале она должна была сыграть с румынкой Никулеску. Теперь та проходит в финал на отказе соперницы.

«Мне жаль, что так случилось. Но она должна быть в форме к Australian Open. У нас мог бы получится тяжелый матч, поэтому я желаю Лесе всего наилучшего и быть здоровой», - сказала Никулеску.

Соперница румынки по финальному противостоянию определится в матче Элисе Мертенс (Бельгия) - Яна Фетт (Хорватия).

Фото: «Большой теннис Украины».