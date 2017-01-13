НБА. «Голден Стэйт» громит «Детройт», «Нью-Йорк» побеждает «Чикаго» + ВИДЕО

Состоялись очередные игры регулярного чемпионата НБА.

В заключительном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» переиграл на своей площадке «Детройт Пистонс» встреча завершилась со счетом 127:107. Третья четверть стала ключевой в поединке в ней хозяева победили 41:19.

Игроки «Голден Стэйт» лучше реализовывали свои моменты, так на их счету 51,7% точных трехочковых бросков и 39 результативных передач, соперник же забросил лишь 21,4% и отдал 20 результативных передач.

Лучшим игроком на домашнем паркете стал Кевин Дюрант набрав 25 очков, сделав 6 подборов и отдав 9 передач. У «Детройта» отметился мощный форвард команды Маркус Моррис, который записал на свой счет 21 очко и 5 подборов.

Видеообзор поединка вашему вниманию:

Игра регулярного чемпионата НБА между «Нью-Йорк Никс» и «Чикого Буллз» завершилась победой первых, они на домашней арене «Мэдисон-сквер-гарден» разобрались с гостями из Чикаго со счетом 104:89.

Хозяева завершили первую половину схватки с перевесом в 3 очка, а после перерыва закрепили свой успех, не отдав противнику ни одной 12-минутки.

Самым точным игроком встречи стал форвард и лидер «Никс» Кармело Энтони, который записал себе в актив 23 очка. В составе «Быков» лучшим предстал Дуэйн Уэйд, набравший 22 очка.

Видеообзор матча вашему вниманию: