Врач сборной США домогался 18 спортсменок

18 спортсменок сборной США подали в суд на врача олимпийской команды по гимнастике Ларри Нассара за сексуальные домогательства, которым он подвергал их в течении 20 лет

Приставания врач маскировал медицинским обследованием, сообщает «Сегодня».

Пострадавшие девушки выступали в баскетболе, футболе, фигурном катании, плавании, софтболе и гимнастике.

Нассар уже находится под следствием в деле о детской порнографии.

За прошедшие 20 лет от сексуальных домогательств пострадали 368 спортсменок.

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