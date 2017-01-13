Врач сборной США домогался 18 спортсменок

18 спортсменок сборной США подали в суд на врача олимпийской команды по гимнастике Ларри Нассара за сексуальные домогательства, которым он подвергал их в течении 20 лет
Приставания врач маскировал медицинским обследованием, сообщает «Сегодня».
Пострадавшие девушки выступали в баскетболе, футболе, фигурном катании, плавании, софтболе и гимнастике.
Нассар уже находится под следствием в деле о детской порнографии.
За прошедшие 20 лет от сексуальных домогательств пострадали 368 спортсменок.
Фото: Flickr.com
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Теги: США, врач, сексуальные домагательства
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