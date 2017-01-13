В НХЛ хоккеиста отправили в нокдаун (ВИДЕО)

В НХЛ произошла очередная драка во время матча
Адам Маккуэйд и Дерек Грант недолго держались на равных: хоккеист «Брюинс» нанес противнику сразу несколько точных ударов в голову и победил, уложив Гранта на лед, сообщает «Сегодня».
Нападающий получил травму.
Причиной драки стал грязный прием Антона Блида против Романа Йоси в конце первого периода.
Победу в хоккее одержали «Предаторс» – 2:1. Грант провел первый матч за «Предаторс», команда забрала форварда с драфта отказов «Баффало».
Фото и видео: hockeyfights.com
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