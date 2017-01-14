Украинский биатлонист стал седьмым на спринтерской гонке Кубка мира

В Рупольдинге в рамках этапа Кубка мира по биатлону прошла мужская спринтерская гонка

Вновь вне конкуренции был лидер сезона француз Мартен Фуркад, сообщает «Сегодня».

Отстреляв чисто, Фуркад уверенно финишировал с лучшим результатом.

Среди украинцев с нулями покинул стрельбище лишь Дмитрий Пидручный, который занял седьмое место.

Результаты спринта:

1. Мартен Фуркад (Франция) – 22.34,2 (0+0)

2. Джулиан Эберхард (Австрия) – +18,0 (0+0)

3. Эмиль Свендсен (Швеция) – +39,7 (0+0)

Украинцы:

7. Дмитрий Пидручный – +59,5 (0+0)

35. Артем Прима – +1.46,3 (1+1)

47. Виталий Кильчицкий – +2.01,2 (0+1)

48. Сергей Семенов – +2.03,0 (1+2)

61. Владимир Семаков – +2.23,0 (2+0)

Фото: Biathlon.com.ua