Украинский форвард перешел в чемпионат Венгрии

Бывший форвард «Александрии» и «Ворсклы» Юрий Коломоец продолжит карьеру в венгерском клубе МТК

Подробности соглашения не разглашаются, сообщает «Сегодня».

В текущем сезоне Коломоец был самым результативным игроком «Ворсклы»: в 16-ти поединках нападающий забил семь мячей. В том числе отметился дублем в победном выездном матче с киевским «Динамо» (2:0).

Из-за финансовых проблем и хронической задержки зарплаты, Коломоец досрочно расторг контракт с полтавским клубом и находился в статусе свободного агента.

МТК по итогам прошлого сезона финишировал на четвертом месте, а нынешний сезон проваливает, занимая предпоследнее 11 место.

Фото: МТК