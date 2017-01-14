Тяжелый форвард подписал контракт с «Черкасскими Мавпами»

Экс-игрок мариупольского «Азовмаша», киевского «Будивельника» и сборной Украины Максим Ившин официально подписал соглашение с «Черкасскими Мавпами»

Тяжелый форвард начинал сезон в косовском клубе «Пежа», но по причинам неспортивного характера не получал достаточно игрового времени, сообщает «Сегодня».

На Балканах Ившин оставался на связи с тренером «Мавп» Максимом Михельсоном, поэтому охотно согласился на предложение из Черкасс.

«Мне очень приятно вернуться в Украину, в Черкассы, где я уже играл и следил за выступлением «Мавп», поэтому прекрасно знаю, в каком состоянии сейчас находится команда. Скажу так, вопросов по поводу выхода команды в плей-офф быть не должно. В начале сезона они несколько потеряли очки, но я уверен, что клуб поднимется значительно выше и поборется за удобную сетку в плей-офф. Надеюсь здесь быстро адаптироваться и помочь команде как в чемпионате, так и кубке, ведь скоро ответственные матчи 1/4 финала Кубка», – прокомментировал Ившин.

Возвращение игрока состоится в игре против его бывшего клуба «Будивельника».

Фото: Facebook