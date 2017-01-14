«Барселона» выгнала директора клуба за высказывания о Месси

«Барселона» уволила директора клуба Пере Гратакоса
Гратакос выступил с критикой в адрес звездного нападающего клуба Лионеля Месси, сообщает «Сегодня».
«Барселона» – это не только Месси. Он очень важен, но побеждает вся команда. Без Неймара, Суареса, Иньесты, Пике и других футболистов Лионель не был бы таким хорошим игроком», - сказал Гратакос.
Официальный сайт каталонцев сообщил об увольнении директора, объяснив свое решение следующим образом: «Гратакос был освобожден от должности директора за то, что публично высказал свое личное мнение, которое не совпадает с интересами клуба».
Фото: Инстаграм.
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