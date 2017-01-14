Двух теннисистов дисквалифицировали за ставки

Два теннисиста дисквалифицированы за то, что делали ставки на теннисные матчи

Румын Михаита Дамиан дисквалифицирован на год и оштрафован на 5 000 евро за то, что с ноября 2011 года по февраль 2013-го сделал почти 200 ставок, сообщает «Сегодня».

Австралиец Калум Паттергилл дисквалифицирован на шесть месяцев и оштрафован на 10 000 долларов за то, что в период с мая 2012 года по ноября 2014 года сделал почти 300 ставок.

При этом наказание Паттергилла будет сокращено вдвое, если до 11 июня он не будет нарушать правила.

Ни один из теннисистов не ставил на матчи со своим участием.

Фото: ttenis.info.