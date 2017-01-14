В Серии А хотят ввести Boxing Day

Организаторы чемпионата Италии обсуждают возможность проведения матчей в период между католическим Рождеством и Новым годом со следующего сезона

Предварительное расписание туров сезона-2017/18 будет определено в конце февраля, сообщает «Сегодня».

В апреле клубы должны будут подтвердить готовность провести Boxing Day.

В этом сезоне подобный эксперимент был проведен в Серии В, что в среднем увеличило посещаемость матчей на 6%.

Напомним, что в Англии уже давно практикуется Boxing Day.

Фото: PHL