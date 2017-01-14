В Серии А хотят ввести Boxing Day

Организаторы чемпионата Италии обсуждают возможность проведения матчей в период между католическим Рождеством и Новым годом со следующего сезона
Предварительное расписание туров сезона-2017/18 будет определено в конце февраля, сообщает «Сегодня».
В апреле клубы должны будут подтвердить готовность провести Boxing Day.
В этом сезоне подобный эксперимент был проведен в Серии В, что в среднем увеличило посещаемость матчей на 6%.
Напомним, что в Англии уже давно практикуется Boxing Day.
Фото: PHL
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: футбол, Серия А, Boxing Day
Последние новости
|
17:12
|
16:55
|
16:30
|
16:24
В Карелии опрокинулся туристический автобус, есть жертвы (фото/видео)
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0