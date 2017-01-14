Украинка стала победительницей турнира в Хобарте

Украинско-румынский дуэт Ольги Савчук и Ралуки-Йоаны Олару одержал победу в финале парного разряда турнира WTA в австралийском Хобарте
В финальном поединке украинка со своей румынской партнершей встретились с представительницами Канады и Китая – Габриэлой Дабровски и Чжаосюань Ян соответственно, сообщает «Корреспондент.net».
Канадо-китайский дуэт на этом турнире был посеян под третьим номером.
В перврм сете канадка и китаянка разгромили соперниц - 0:6
Во втором сете Савчу/Олару сделали брейк уже в третьем гейме, после чего просто брали свои подачи. В решающем третьем сете украинка и румынка додавили своих соперниц, со второй попытки все же выиграв в финале.
Габриэла Дабровски (Канада)/Чжаосюань Ян(Китай) – Ольга Савчук (Украина)/ Ралука-Йоана Олару (Румыния) – 6:0, 4:6, 5:10
Фото: «Корреспондент.net».
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