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Завершился последний этап Дакара-2017

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Экипаж «КАМАЗ-мастер» победил в зачете грузовиков в генеральной классификации

Французский гонщик Стефан Петерансель из команды Peugeot стал победителем генеральной классификации ралли-рейда Дакар-2017, который проходит в Южной Америке, в зачете внедорожников

В субботу прошел последний, 12-й этап из Рио-Куарто в Буэнос-Айрес, победителем которого стал француз Себастьен Леб ("Пежо") со временем 28 минут 55 секунд, сообщает «Сегодня».

Петерансель отстал от Леба на 19 секунд, третьим стал Жиниэль де Вильерс из ЮАР на Toyota (+30 секунд). В итоговой классификации Петерансель сохранил первую строчку с общим временем 28 часов 49 минут 30 секунд, вторым стал Леб (+5 минут 13 секунд), третьим – еще один француз Сириль Депре на Peugeot (+33.28).

Петерансель выиграл ралли-марафон «Дакар» в 13-й раз в карьере – шесть в зачете мотоциклистов и 7 раз в зачете внедорожников.

В зачете мотоциклистов победителем генеральной классификации впервые в карьере стал британец Сэм Сандерленд из команды КТМ, преодолевший дистанцию «Дакара» за 32 часа 6 минут 22 секунды. Второе и третье места заняли также пилоты КТМ – австриец Маттиас Валкнер (+32 минуты) и испанец Херард Фаррес Гуэль (+35.40).

Победителем заключительного этапа стал француз Адриен Ван Беверен на Yamaha со временем 30 минут 29 секунд. Вторым стал Фаррес Гуэль (время лидера), третьим – испанец Хоан Барреда Борт на Honda (+18 секунд).

Россиянин Сергей Карякин стал победителем ралли-рейда «Дакар"-2017 в классе квадроциклов. По его итогам Карякин на Yamaha занял первое место в генеральном зачете с общим временем 39 часов 18 минут 52 секунды.

Вторым с отставанием в 1 час 14 минут 51 секунду финишировал чилиец Игнасио Касале. Тройку призеров замкнул аргентинец Себастьян Копетти (+4:20.19). Оба гонщика также выступают на Yamaha.

Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» россиянина Эдуарда Николаева победил в зачете грузовиков в генеральной классификации. Николаев выиграл свой второй «Дакар» в карьере после победы на ралли-рейде в 2013 году.

Вторым стал еще один россиянин Дмитрий Сотников с отставанием от лидера в 18 минут 58 секунд. Третьим в генеральной классификации стал голландец Жерар де Рой на IVECO (+0:41.19).

Результаты 12-го этапа:

Мотоциклы:

1. Адриен ван Беверен (Голландия, «Ямаха") – 00:30:29
2. Жерар Фаррес Жель (Испания, КТМ) + 00:00:00
3. Хоан Барреда Борт (Испания, «Хонда") + 00:00:18

Квадроциклы:

1. Игнасио Касале (Чили, «Ямаха") – 00:40:24
2. Даниэль Домащевски (Аргентина, «Хонда") + 00:00:42
3. Пабло Копетти (Аргентиина, «Ямаха") + 00:00:46

Внедорожники:

1. Себастьян Леб/Даниэль Элена (Франция/Монако, «Пежо") – 00:28:55
2. Стефан Петерансель/Жан-Поль Коттре (Франция, «Пежо") + 00:00:19
3. Жинель де Виллерс/Дирк фон Цитцевитц (ЮАР, Германия, «Тойота") + 00:00:30

Мотовездеходы:

1. Равиль Маганов (Россия, «Полярис") – 00:42:35
2. Леонардо Торрес (Бразилия, «Полярис") + 00:04:11
3. Ванг Фуджианг (Китай, «Полярис") + 00:04:50

Грузовики:

1. Эдуард Николаев (Россия, КАМАЗ) 00:34:25
2. Айрат Мардеев (Россия, КАМАЗ) + 00:00:33
3. Федерико Вильягра (Аргентина, «Ивеко") + 00:01:25

Фото: Авторевю

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Теги: Дакар, ралли, Аргентина

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