Защитник «Динамо» отказался продлевать контракт с клубом

Левый защитник киевского «Динамо» Евгений Макаренко отказался продлевать контракт с клубом
Об этом сообщил главный тренер команды Сергей Ребров после встречи с болельщиками в пресс-конференц зале стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского, сообщает «Сегодня».
Действующее соглашение бека завершается 30 июня 2017 года, соответственно, до его окончания уже осталось менее чем полгода и игрок волен подписать предварительный контракт с любым клубом. В прессе уже появлялась информация о заинтересованности к Макаренко со стороны португальского «Спортинга» и российской «Уфы», которую сам игрок позже опроверг.
Защитник вместе с Андреем Ярмоленко и Виктором Цыганковым стали первыми из своей команды, кто начал тренировки после отпуска.
Напомним, ранее стало известно, что на сбор в Испанию в составе «Динамо» полетит Александр Гладкий, Ребров считает, что Андрею Ярмоленко пора пробовать свои силы в Европе.
Фото: ФК «Динамо».
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