Украинский нападающий отыграл 10 минут в чемпионате Испании

«Атлетико» одержал победу над «Бетисом» в матче 18-го тура чемпионата Испании
Встреча завершилась победой «Атлетико» со счетом 1:0, сообщает «Сегодня».
Победный гол на 8-й минуте забил Николас Гайтан.
Украинский нападающий «Бетиса» Роман Зозуля вышел на замену на 82-й минуте матча.
Всего в нынешнем сезоне Зозуля пять раз выходил на замену в концовках матчей в чемпионате Испании, отыграв в общей сложности лишь 98 минут и не забив ни одного гола.
«Атлетико» с 34 очками занимает четвертое место в чемпионате Испании, «Бетис» с 21 баллом идет 14-м.
Фото: football.ua
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