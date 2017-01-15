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Спорт

Экс-чемпион мира объявил бойкот ФИДЕ

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В руководстве ФИДЕ появилось много людей с сомнительным и криминальным прошлым.

Знаменитый болгарский гроссмейстер Веселин Топалов отказался участвовать в соревнованиях, проходящих под эгидой Международной шахматной федерации

«В последние годы в руководстве ФИДЕ появилось много людей с сомнительным и даже криминальным прошлым. Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов попал в санкционный список США, а исполняющий его обязанности Георгеос Макропулос использует организацию для того, чтобы найти работу своим подругам. Последней каплей стало открытие чемпионата мира по блицу и рапиду в Катаре гроссмейстером Зурабом Азмайпарашвили, фамилия которого связана со многими неэтичными поступками и криминалом. Не стоит удивляться тому, что с этими людьми в руководстве ФИДЕ близка к банкротству. Учитывая все вышесказанное, я отказываюсь участвовать в турнирах ФИДЕ и в чемпионате Европы до того момента, пока в руководстве структуры не произойдут изменения», – сказал 41-летний Топалов, сообщает «Сегодня».

В 2005 году Веселин Топалов выиграл двухкруговой турнир в американском Сент-Луисе и стал чемпионом мира (ФИДЕ).

Впоследствии он сыграл матчи за мировую корону с Владимиром Крамником (уступил на тай-брейке) в Элисте и Вишванатаном Анандом в Софии (5,5:6,5 очка).

Фото: PHL.

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Теги: Топалов, шахматы, ФИДЕ

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